شكرا لقرائتكم خبر تحديث 20 ألف صك الكترونيا خلال فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الصكوك العقارية المحدثة خلال فبراير الماضي 20 ألف صك، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن خدمة تحديث الصكوك تهدف إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك الكتروني، ويمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل، عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والاستعلام وغيرها من الخدمات العقارية.

وسبق أن أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك العقارية الصادرة عن كتابات العدل والمحاكم، حيث تضمن شرحا مفصلا لكيفية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز الالكترونية Najiz.sa، ومتطلباتها وشروطها، وخطوات تحويل صك عقاري من ورقي إلى الكتروني، إضافة إلى أبرز الممارسات الخاطئة التي قد ينفذها المستفيدون خلال تحديث الصكوك، وطريقة معالجتها.

خدمة تحديث الصكوك

تهدف إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك الكتروني، يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز Najiz.sa، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل، عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والاستعلام وغيرها من الخدمات العقارية.

شروط الخدمة







أن يكون الصك ساري المفعول.



أن يكون الصك غير مسجل مسبقا ويمكن التحقق من ذلك عبر خدمة عقاراتي.



أن تكون بيانات الصك المدخلة تعكس ما هو موجود في صور الصك المرفقة.



أن تكون بيانات العقار من (اسم المدينة واسم حي، ورقم القطعة، ورقم المخطط) صحيحة ومطابقة لما هو موجود في الصك أو الخطاب الصادر من الجهة المختصة مثل أمانة المنطقة مع إرفاق صورة منه.



خطوات تحويل الصك إلى الكتروني: