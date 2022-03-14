شكرا لقرائتكم خبر أمير الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير الجوف فيصل بن نواف، وضع أمس حجر الأساس لمصنع «مشروع المليون شجرة» لعصر الزيتون، في منطقة بسيطا الزراعية، وذلك ضمن جولة سموه التفقدية على محافظة طبرجل. وكان في استقبال الأمير فيصل بن نواف في موقع المشروع مالك المزرعة ناصر بن عبدالعزيز الحمد، وعدد من المسؤولين والقائمين على المصنع، الذي يستهدف الاستفادة من إنتاج المنطقة الوفير من الزيتون لعصر الزيت، مع الاستفادة من مخلفات الزيتون بعد العصر «الأغصان والأوراق» في الحطب وفحم التدفئة وغيرها؛ حيث ينتج المشروع 2000 طن من ثمار الزيتون و200 طن من الزيت.



كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.