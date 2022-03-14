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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة السعودية النمساوية المشتركة تعقد اليوم اجتماع دورتها الثامنة في الرياض، بحضور وزيرة شؤون الرقمنة والاقتصاد النمساوية الدكتورة مارجريت شرامبوك، كما تحضر المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي.

وتنطلق الدورة الثامنة للجنة المشتركة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس، وتشتمل أعمال اللجنة على استعراض التعاون القائم بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحقيق التعاون، وتعزيز الإسهام في مجالات عدة بين البلدين.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، أن اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة هو تتويج للتعاون القائم والمستمر بين البلدين، وسيناقش سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع للجانبين.