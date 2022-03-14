شكرا لقرائتكم خبر اللجنة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنطلق الدورة الثامنة للجنة المشتركة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس، وتشتمل أعمال اللجنة على استعراض التعاون القائم بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحقيق التعاون، وتعزيز الإسهام في مجالات عدة بين البلدين.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، أن اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة هو تتويج للتعاون القائم والمستمر بين البلدين، وسيناقش سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع للجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.