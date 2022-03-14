1300 زيارة رقابية ترصد 88 حالة اشتباه تستر تجاري

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وأوضحت الهيئة أن نتائج الزيارات أسفرت عن كشف حالات اشتباه أولي بالتستر التجاري، بواقع 88 حالة، مؤكدة أنها تسعى في هذا الشأن، بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية إلى توحيد الجهود وتظافرها لمكافحة التستر التجاري بجميع أشكاله وطرقه.
وأفادت بأن الزيارات الرقابية شملت عددا من الأنشطة، كان من أبرزها محال بيع قطع الغيار، الأغذية والمشروبات، الصحة، والبترول والغاز، وذلك في معظم مناطق المملكة، حيث شملت منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، جازان، تبوك، نجران، منطقة عسير، حائل، الحدود الشمالية، والباحة.
وأشارت الهيئة إلى أن منطقة الرياض شهدت أعلى معدل زيارات قامت بها الفرق الرقابية بالهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التي نفذت 126 زيارة.
ولفتت إلى أن هذه الزيارات تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تهدف إلى تعزيز درجة الامتثال الضريبي، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات، مؤكدة استمرار زياراتها الرقابية والتوجيهية للأسواق والمحال التجارية، بجميع الأنشطة والمجالات.
وجددت الهيئة دعوتها للجميع إلى الإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للهيئة أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية الذي يتيح للمستخدمين تقديم البلاغات عن المخالفات المتعلقة بالضرائب.
جولات رقابية
1300 زيارة
20 جهة حكومية مشاركة
الأنشطة:
محال بيع قطع الغيار، الأغذية والمشروبات، الصحة، والبترول والغاز
المناطق:
الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، جازان، تبوك، نجران، عسير، حائل، الحدود الشمالية، والباحة
أبرز نتائج الزيارات:
88 حالة اشتباه أولي بالتستر التجاري
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