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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤتمر الطاقة انطلق في العاصمة المغربية الرباط، أمس، تحت موضوع «الانتقال الطاقي: حصيلة مرحلية، وآفاق عام 2035» بمشاركة مجموعة من الناشطين في مجال الطاقة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دراسة سبل الانتقال إلى الطاقات المتجددة.

ويهدف المؤتمر إلى الوقوف عند الطلب الجديد على الطاقة، مع أخذ الأزمة الصحية لجائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصادات الوطنية والقارية والدولية في الحسبان، وتسريع توظيف الطاقات المتجددة وإدماج الغاز الطبيعي بوصفها رافعة للتنافسية بالنسبة للصناعة الوطنية، وإزالة الكربون من الصناعة.

وسيسلط الضوء خلال هذه التظاهرة على آخر المستجدات في مجال الطاقة على الصعيد الوطني والدولي، وتقديم مقترحات ملموسة كفيلة بالمساهمة في بلورة استراتيجيات متجددة للطاقة أكثر طموحا وواقعية.