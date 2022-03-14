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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بحث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، برنامج العمل السنوي للمؤسسة لتمويل التجارة للعام الحالي في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية عام 2018. وأشاد سنبل، بالتعاون البناء مع مصر، مؤكدا اعتزام المؤسسة تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق البترولية، نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية التي تفرض ضغوطا تضخمية على أسعار البترول والمنتجات البترولية.



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