شكرا لقرائتكم خبر اشتراطات جديدة للمتاجر المغلقة ومهلة عام لتصحيح أوضاعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اشتراطات المتاجر المغلقة (السحابية)، التي تضمنت قيام المنشآت القائمة الممارسة لنشاط المتاجر المغلقة حاليا بتصحيح أوضاعها، لتتوافق مع المتطلبات والاشتراطات الجديدة خلال سنة من تاريخ 10 مارس 2022.

وتشمل المتاجر المغلقة (السحابية) المنشآت التجارية التي تقع على شوارع تجارية وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث تسوق سلعها عبر المواقع والتطبيقات التجارية الالكترونية، وتسلم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط، سواء كانت تعمل بنشاط تجارة التجزئة أو محال الأغذية والمشروبات أو المطاعم، حيث يبلغ عدد الأنشطة المسموح بها 158 نشاطا.

وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الالكترونية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة لمتطلبات الترخيص خلق نموذج عمل جديد بالسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل داخل المجمعات، شريطة أن يكون هناك تجانس في الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيس.

كما تشتمل الاشتراطات على متطلبات فنية لمنطقة الاستلام والتسليم، والتي يشترط أن تكون في مقدمة المتجر، واستراحة العاملين ودورات المياه ومنطقة الفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى اشتراطات إنشائية خاصة بالمبنى وجدران وواجهة وأرضيات وسقف المتجر، فضلا عن التكييف والتهوية والتمديدات الكهربائية والإضاءة والأمن والسلامة وكفاءة الطاقة.

كما تتضمن الاشتراطات متطلبات تشغيلية متعلقة بالتجهيزات، وتداول الغذاء، والعاملين، وتوصيل البضائع.

اشتراطات المتاجر المغلقة







تختص هذه الاشتراطات بالمتاجر التي تمارس التجارة الالكترونية، وفق سياسة تداول السلع والبضاع عبر التطبيقات الالكترونية، والمتمثلة في قطاع بيع التجزئة لمحلات ومطاعم الأغذية والمشروبات، وقطاع بيع التجزئة غير الغذائية.



يستثنى من النطاق الأنشطة الخطرة والمقلقة للراحة مثل: الورش والمصانع ومحلات الغاز وما في حكمها.



مهلة تصحيح أوضاع سنة اعتبارا من 10 مارس 2022.



عدد الأنشطة المسموح بها 158 نشاطا.



الأهداف

المحافظة على سلامة وصحة المستهلك.

خلق نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الالكترونية.

خلق فرص وظيفية.

نطاق التطبيق.

متطلبات الترخيص: