من 15 مارس وحتى 30 يونيو.. روسيا قد تحظر تصدير القمح والشعير والذرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن البلاد قد تحظر صادرات القمح والشعير والذرة في الفترة بين 15 مارس الجاري و30 يونيو المقبل.

وقالت وزارة الزراعة الروسية إنها قدمت مقترحاً للحكومة بفرض حظر مؤقت على صادرات المحاصيل الزراعية الأساسية"، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

والخميس الماضي، أعلنت روسيا، الخميس الماضي، عن حظر تصدير السيارات حتى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى وقف صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما قررت روسيا حظر تصدير الطائرات والمسيرات حتى نهاية العام الحالي.

يأتي هذا فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.

وقالت روسيا، إنها قد تحظر صادرات الحبوب لدول سوفيتية سابقة من 15مارس حتى 31 أغسطس 2022.