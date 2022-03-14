شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول": "الخدمات البحرية" تنجح فى تنفيذ 91 مشروعا خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس أشرف إمام رئيس شركة خدمات البترول البحرية، إحدى شركات قطاع البترول أهم مؤشرات ونتائج الأعمال لعام 2021 ، حيث تمكنت الشركة من تنفيذ 91 مشروعاً بجودة قياسية ومعدلات تنفيذ تنافسية، في ظل تحديات غير مسبوقة يأتى على رأسها جائحة كورونا ، محققة نجاحات كبيرة في كافة محاور العمل، تمثلت في تنفيذ برامجها الزمنية لمشروعاتها المسندة، وتطوير ودعم أصولها .

وأضاف المهندس أشرف أمام، خلال اعتماد الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية نتائج الأعمال عن عام 2021، أن الشركة قد تمكنت من تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة خلال العام المنقضي وأهمها، مشروع تنمية حقول جنوب شرق الحمد وشمال عامر للشركة العامة للبترول ، ومشروع تنمية حقل كاموس- المرحلة الثالثة لشركة شمال سيناء ، ومشروع تطوير مرسي الناقلات لشركة السويس لتصنيع البترول،بالإضافة إلى مشروعات تطوير المنصة مرجان -8 وإصلاح خطين بقطر 24" بحقل مرجان وإصلاح خط حقن المياه 8" بحقل رمضان لشركة جابكو ، كما أنهت تنفيذ أعمال مشروع صيانة وتجديد حقل بلاعيم لشركة بتروبل و مشروع صيانة وتجديد حقول شركة بتروبل بالبحر المتوسط ومشروع إصلاح الخط البحري" 5" بحقل شمال غرب أكتوبر لشركة بتروسلام ومشروع صيانة وإصلاح الناقلة الزعفرانة FPSO لشركة جمسة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة خدمات البترول البحرية،تعد الذراع البحري الرئيسى لقطاع البترول و لديها خبرات متميزة اكتسبتها من مشاركتها فى مشروعات تنمية الغاز بالحقول البحرية فى البحر المتوسط ، كما نجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية خارج مصر ، مما يؤهلها لزيادة حجم أعمالها والمنافسة بقوة فى هذا النشاط المتخصص، وتعمل باستمرار على تطوير وتحديث أسطولها البحري وزيادة إمكانياتها وتنفيذ خطة التحول الرقمي والذى يأتى على رأس قائمة اهتماماتها ومخططاتها .