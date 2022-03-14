شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 14 – 3- 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 14 – 3- 2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان البنك المركزى المصرى ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ31.5مليار دولار خلال 2021

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 31.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020).

الرقابة المالية ترصد 71حالة تلاعب بالبورصة.. وتوقف 43 كودًا لمخالفين

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن رصد 71 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2021، تتمثل في إفصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ.

أسعار النفط تسجل109.94دولار لبرنت و106.19دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم، 109.94دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 106.19دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،شهدت تراجعا مع الاستمرارفي الاتجاه الهبوطي وذلك منذ الأسبوع الماضي.

764 صندوق تأمين خاصا فى مصر بإجمالى استثمارات 102.3مليار جنيه

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

اتحاد الغرف التجارية: أسعار المنتجات فى التجزئة تسجل تراجعا ملحوظاً

تلقي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التقرير اليومي لغرفة عمليات المتابعة اليومية للأسواق، وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية قرر نشر تقارير المتابعة لعرض أسعار الجملة بالأسواق والأسعار الاسترشادية لبيع التجزئة والتي تراعي هامش ربح عادل للتاجر وبما لا يضر بمصلحة الأسواق و المستهلكين .

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 14-3-2022 وعيار 21 بـ881 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية مستهل تعاملات اليوم، لتسجل مستويات 1970 دولارا للأونصة الذهب، وذلك مع آمال في تقدم المفاوضات الروسية الأوكرانية، في حين أن هناك إشارات بأن السوق لن يستقر كثيرًا عند الأوضاع الحالية، وتشهد أسعار الذهب عالميًا تحركات عدة خلال الساعات القادمة، خاصة بعد بتوقف التداول للأجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.913 مليار جنيه.