شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لإقامة شوادر للسلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة واحمد الوسيمى نائب أول وسامح زكى نائب ثان رئيس غرفة القاهرة اليوم الإثنين، لمناقشة سبل تعاون جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين خاصة فى ظل دخول شهر رمضان المبارك.

وشدد اللواء خالد عبد العال على اهمية هذا التعاون الجديد مع الغرفة الذى يستهدف إقامة عدد من الشوادر والمنافذ على مستوى محافظة القاهرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة مع دخول الشهر الكريم بأسعار تتضمن تخفيضات خاصة مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجميع من اجل زيادة توفير كافة السلع بما يلبى كافة احتياجات المواطنين .

وقال المهندس ابراهيم العربى أن هذا التعاون إضافة لأجندة الخدمات المجتمعية الجديدة التى تقدمها المحافظة وغرفة القاهرة التجارية للمواطنين خاصة فى المواسم مثل شهر رمضان الكريم وان هذه الشوادر والمنافذ ستتضمن كافة السلع خاصة الأسياسية بأسعار خاصة فى ظل دمعها من الغرفة والمحافظة مشيدا باستجابة المحافظ وزيادة هذا التعاون الذى يأتى فى صالح المواطنين ودعمهم فى ظل الشهر الكريم.

واتفق الطرفان على تنظيم عدد من معارض السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم بجانب زيادة التعاون من أجل استقرار السوق بزيادة معروض السلع فى مناطق محافظة القاهرة المختلفة.