شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. وهبوط "دبى" بنسبة 1.43% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة الاثنين، تصدرها المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 1.43% خاسرًا 48.89 نقطة ليغلق عند مستوى 3353.51 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 1.36% خاسرًا 27.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2005.30 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.9% خاسرًا 113.26 نقطة ليغلق عند مستوى 12492.14 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.11% خاسرًا 274.32 نقطة ليغلق عند مستوى 24366.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 194.1 مليون سهم بقيمة 9.02 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.56%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.47%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والاستثمار والتمويل بنسبة 1.44%، ثم قطاعى النقل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.86%.

وقفز 31 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 7.67%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 4.10%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 2.37%، وتراجع 172 سهمًا على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 5.59%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 5.55%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم "الدواء" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 1.9 مليار ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.11% خاسرًا 88.34 نقطة ليغلق عند مستوى 7860.56 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.94% خاسرًا 82.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8653.85 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.69% خاسرًا 107.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6253.41 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.53% خاسرًا 34.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6571.27 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 244.1 مليون سهم بقيمة 58.4 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 34.97%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.91%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%، ثم قطاعات الطاقة والصناعة والاتصالات والخدمات المالية بنسبة 1.2%، 1.11%، 1.02%، 1%، على التوالى، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.8%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.15%.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.43% خاسرًا 48.89 نقطة ليغلق عند مستوى 3353.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.8 مليون سهم محققة ما قيمته 369.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4444 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها البنوك بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.76%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.08%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة دبى، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 14.08%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.64%، فيما تراجع 20 سهمًا على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 9.93%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.71%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 12.4 مليون ورقة بقيمة 66 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.37%.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.36% خاسرًا 27.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2005.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 931.9 ألف دينار بحرينى، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 413.48% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 5.84%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 37.7% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.57%.

وتراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 28.96% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%، فيما ارتفع سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.15%.

بورصة أبو ظبي

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.965% خاسرًا 93.01 نقطة ليغلق عند مستوى 9542.65 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 1.735 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 234.4 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.02%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.59%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.35%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 15%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 14.84%، ثم سهم "شركة إيزى ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 12.86%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "بنك أبو ظبى التجاري" بنسبة 3.84%، ثم سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 3.71%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 3.56%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبى الأول" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 345.2 مليون درهم.

بورصة قطر

كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسرًا 18.17 نقطة ليغلق عند مستوى 13470.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 360.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال عبر تنفيذ 22.6 ألف صفقة، وتراجع 24 سهمًا، وارتفع 24 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.1%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، فيما ارتفعت قطاعات البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والتأمين، والنقل بنسبة 0.99%، 0.39%، 0.32%، 0.19%، على التوالي.