شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. «البنك المركزي» يعلن مواعيد العمل في رمضان وإجازة العيدين عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي عن أوقات عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك خلال أيام شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1443هـ.

وبين أن أوقات العمل اليومية خلال شهر رمضان بفروع البنوك ستكون من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء، ومن التاسعة والنصف للخامسة والنصف بخصوص مراكز التحويل.

وعن إجازة عيد الفطر، أشار إلى توقف الأعمال بنهاية عمل يوم الخميس

1443/09/27ه الموافق 2022/04/28م، وتستأنف الأعمال يوم الأحد1443/10/07ه الموافق 2022/05/08م (حسب تقويم أم القرى).

وبخصوص إجازة عيد الأضحى، فتتوقف الأعمال بنهاية عمل يوم الأربعاء

1443/12/07ه الموافق 2022/07/06م، على أن تستأنف يوم الأربعاء 1443/12/14ه الموافق 2022/07/13م(حسب تقويم أم القرى).

وقال بأنه تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

كما تفتح البنوك عدد من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة، للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.