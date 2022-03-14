شكرا لقرائتكم خبر عن حظر الجهات غير المُرخَّصة من مزاولة التدريب والتعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني كافة الجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بسرعة التقديم للحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضحت أنه لن يسمح للجهات غير المُرخَّصة من مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بعد انتهاء الخطة الإلزامية لترخيص الجهات والبرامج والتي انتهت يوم الخميس الموافق 10/3/2022م.

وأعلن المركز عن إلزامية الترخيص لمزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، حيث تم وضع مهلة للجهات لتصحيح أوضاعها وفق الخطة الإلزامية، والتي امتدت لمدة ستة أشهر من 10/9/2021م وحتى 10/3/2022م، وبانتهاء هذه الخطة تكون الجهات المقدمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني ملزمة بالحصول على التراخيص التي تمكنها من الاستمرار في مزاولة النشاط.

وأشاد المركز بالجهود المبذولة من الجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني للالتزام بمعايير المركز، موضحاً أن 191 جهة حكومية وخاصة تمكنت من الحصول على ترخيص جهة، في حين تم استخراج 271 ترخيص لبرامج مقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني.

وأكد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أنه وفقاً للمادة (العاشرة) من لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (1541) بتاريخ 21121441هـ، فإنه لن يسمح للجهات غير المُرخَّصة من مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني.

وسيتولى المركز اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الجهات المخالفة؛ وذلك من منطلق المهام المنوطة به كجهة مستقلة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1311439هـ.