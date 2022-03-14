البعثة «البلجيكية اللكسمبورجية» تبحث   مجالات التعاون مع «التحلية» 

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الدمام - شريف احمد - - استعراض إنجازات «التحلية» ومساهمتها في تطوير صناعة المياه في العالم

- بحث مجالات التقنيات الواعدة والخضراء مثل إنتاج الهيدروجين

- خفض الانبعاثات الكربونية وتعدين الرجيع الملحي

بحث وفد البعثة البلجيكية اللكسمبورجية أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والبيئة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم (الإثنين) خلال زيارته لمقر المؤسسة بالرياض.

وترأس الوفد البلجيكي الذي يزور المملكة حالياً ويعد الأكبر منذ سنوات مستشار التجارة في سفارة مملكة بلجيكا السيد أدريان لاكروكس بمشاركة 8 شركات بلجيكية ولوكسمبورجية ناقشوا خلال اجتماعهم بعدد من مسؤولي "التحلية" التعاون المستقبلي في التقنيات الواعدة والخضراء مثل إنتاج الهيدروجين، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعدين الرجيع الملحي.

واطلع الوفد على إنجازات «التحلية» ومساهمتها في تطوير صناعة المياه في العالم، علاوةً على جهودها المستمرة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في خفض التكلفة ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية وتعزيز التنافسية وضمان أمن الإمداد المائي.

وهدفت زيارة الوفد البلجيكي إلى استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة والبيئة ومناقشة الفرص الحالية والمستقبلية بين الجانبين، ومناقشة المشاريع والاحتياجات الماثلة إضافة لمعرفة الفرص الاستثمارية لدى «التحلية» والتعرف على خبراتها وقدراتها البشرية الفنية والهندسية.

وتعرّف الوفد على التوجهات الاقتصادية الهادفة لتعزيز التنافسية وزيادة المردود الاقتصادي عن طريق الاستثمار في نواتج صناعة التحلية وتقنياتها المبتكرة وعلى رأسها تقنية "صفر رجيع ملحي" التي يتم بموجبها استخلاص المعادن والأملاح مثل (الصوديوم كلوريد، البروميين، المغنسيوم، الروبيديوم والليثيوم)

ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تعظيم الاستفادة من الاصول بتقنيات حديثة صديقة للبيئة وإزاحة الوقود السائل والاستثمار في الطاقة المتجددة، إضافة إلى استخدام تقنيات إزالة الكربون التي يجري التعاون فيها مع البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.