شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديرى للصناعات الهندسية" ينظم ندوة توعوية بقواعد برنامج رد أعباء الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود المجلس التصديرى للصناعات الهندسية لتعريف مصدرى القطاع بالقواعد الجديد لبرنامج رد اعباء الصادرات، فقد نظم المجلس ندوة لمناقشة القواعد الجديدة للبرنامج بحضور الدكتورة أمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري.

وتناولت الدكتورة أمانى الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات شرح كافة محاور برنامج رد الاعباء التصديرية لتشجيع تعميق الصناعة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التوجه لأفريقيا والأسواق الجديدة بالإضافة إلى مساندة النقل المقدمة من الصندوق، حيث يتم تنفيذ البرنامج وفق توجيهات الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بضرورة حل كل المشكلات التى تواجه المصدرين فى البرنامج والشفافية الكاملة

وأعلنت أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يتيح مساندة الصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية بنسبة 2% اضافية، كما تطرقت إلى أن هناك آليات واضحة حاليًا إلى صرف المساندة لقطاع الصناعات الهندسية.

من حانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن هناك اهتمام واضح من صندوق تنمية الصادرات بتسهيل الإجراءات إمام كافة الشركات المصدرة بهدف صرف مستحقاتها، وذلك فى إطار الجهد الحكومى الواضح فى ملف زيادة الصادرات بصفة عامة والصادرات الهندسية على وجه الخصوص بوصفه أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والذى سجل نمو كبير خلال 2021.

وأشار الصياد إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يفتح قناة اتصال مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات بهدف التعامل الفورى مع أى مشكلات يمكن أن تواجه الشركات المصدرة فى صرف مستحقاتها وفق البرنامج الجديد لدعم التصدير.

من جانبها أشارت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أن هناك 60 شركة بالقطاع الهندسى شاركت فى ندوة التوعية بالقواعد الجديد لبرنامج رد الاعباء التصديرية، وأن فعاليات المجلس تستمر الفترة المقبلة مع عدة جهات بهدف تسهيل عمل الشركات المصدرة أعضاء المجلس.

وأشادت مى حلمى بالدور الكبير الذى يقوم به صندوق دعم وتنمية الصادرات فى خدمة القطاع الهندسى والتعامل الفورى مع أى عائق يواجه الشركات المصدرة وحلها بإجراءات ميسرة على جميع الشركات فى إطار دعم الصندوق للأنشطة التصديرية المختلفة بالصناعات الهندسية.