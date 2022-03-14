شكرا لقرائتكم خبر خدمة ميرسك ME4 تؤسس شراكة جديدة مع ميناء الملك عبدالله لدعم الصادرات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة ميرسك تدشين خط الملاحةالغربي (من الشرق الأوسط إلى أوروبا) انطلاقاً من ميناء الملك عبدالله اعتباراً من 13 مارس الحالي، حيث تعتزم الشركة بموجب هذا التغيير تحسين الخدمات المقدمة لعملائها عبر اختصار المسافة من وإلى مستودعها في الميناء الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع.

ويعتبر مركز الخدمات اللوجستية المتكامل لـ "ميرسك" في ميناء الملك عبدالله مستودعاً غير جمركي تتركز خدماته أساساً على مصدري البتروكيماويات في المملكة، وهو يعزز سلسلة التوريد المحورية من خلال المساحة الكبيرة المخصصة لمناولة وتخزين البضائع، حيث يكمّل المركز حلول ميرسك المتنوعة المقدمة في الميناء؛ مثل: الحركة البرية للبضائع، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية العابرة للمحيطات، كما يلعب دوراً حيوياً في تسهيل تخزين شحنات التصدير، وتمكين منصات المناولة، وتعبئة الحاويات، والنقل المجدول. ومن خلال خدمة ME4 في ميناء الملك عبدالله، سيتمكن المصدرون المستفيدون من مركز الخدمات اللوجستية من الحصول على خدمة عبور المحيط بسهولة لدعم صادراتهم إلى الأسواق الغربية.

وبهذه المناسبة، صرح محمد شهاب، العضو المنتدب لـ ميرسك قائلاً: "عندما أنشأنا مركز الخدمات اللوجستية المتكاملة في ميناء الملك عبد الله، كنا نطمح للاقتراب أكثر من عملائنا عبر توفير مرفق تخزينٍ بالقرب من مراكز التصنيع. وبطبيعة الحال، كانت الخطوة التالية العمل على تقريب خدمات عبور المحيط أكثر لعملائنا، لربط وتبسيط سلاسل التوريد الخاصة بهم، وفي نفس الوقت تقديم الخدمات اللوجستية التي يحتاجونها في مكانٍ واحد".

من جهته، أوضح جاي نيو، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، أن خدمة ME4 المتوفرة في الميناء ستدعم المصدرين بالعديد من الميزات واسعة النطاق، مضيفاً أن "إدراج ميناء الملك عبدالله ضمن خدمة ميرسك ME4 يوفر لعملائنا، وخاصة في صناعة البتروكيماويات، إمكانية الوصول للمزيد من الوجهات في مختلف أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى العديد من المزايا؛ مثل: خفض حجم المخزون أثناء النقل، وتحسين رأس المال العامل، وتحسين زمن الإبحار بمعدل 50%.

وينتظر أن تعزز الخدمة الجديدة الخدمات اللوجستية المتكاملة لمركز ميرسك، ليس ذلك وحسب، بل سيدعم أيضاً ربط الميناء بالموانئ والأسواق العالمية الرئيسية".

وينتظر أن يؤمن خط الملاحة ME4 الغربي في ميناء الملك عبدالله المزيد من الحلول لمصدري البتروكيماويات في المملكة والحصول على المزيد من الخيارات لنقل بضائعهم إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وسيستمر خط ملاحة ME4 الشرقي (من أوروبا إلى الشرق الأوسط) في الوصول إلى ميناء جدة الإسلامي، وستظل القدرة الحالية دون تغيير.