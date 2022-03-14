شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.913 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 10419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة.