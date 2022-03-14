شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار سوهاج تضبط عددا من المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولي برئاسه عاطف عبدالشافي مدير جمرك مطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975. وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة وييز إيير القادمه من أبو ظبي إشتبه عبدالباسط العويضي مأمور تفتيش الركاب ورمضان بادي رئيس قسم الأمن الجمركي فى راكب مصرى قادم من الامارات، بسؤاله عن وجود بضائع محظوره أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفي . وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه شريف الخطيب ومصطفي عزوز مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشه مدير إدارة الفحص فتبين وجود كثافات وأشياء ذات ألوان داكنة. وتم تشكيل لجنه من عبدالباسط العويضي وناهد عطا وأحمد حسن الغرابلي لتفتيش أمتعه الراكب فتبين وجود 265 دباسة يتم استخدامها في إجراء العمليات الجراحية لتكميم المعده. قرر محمد متولي مديرعام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 5 لسنة 2022. ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابه علي كافه المواقع الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .