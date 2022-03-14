شكرا لقرائتكم خبر عن “تلال العقارية ” و “‍شركة تساوي” تطوران البنية التحتية لقلب الخُبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة تلال العقارية وشركة تساوي بمدينة الخبر اتفاقية تقوم بموجبها

شركة تساوي بتنفيذ البنية التحتية الشاملة لمشروع قلب الخبر .

ويعتبر مشروع قلب الخبر أحد المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى المملكة

حيث يحقق أهداف ومبادرات التطوير الشامل و يعمل على خلق بيئات صحية و

مجتمعات ملهمة و عصرية مترابطة لتنعم بالحياة المنشودة والرغيدة‍،

و يتضمن مرافق سكنية وتجارية و ترفيهية متنوعة .

وتقود شركة تلال العقارية تحولاً نوعياً ورائداً في مفاهيم التطوير العقاري

الشامل والمرتكز على تطوير مجتمعات

تنعم برغد العيش من خلال أنسنة تلك المشاريع لتكون أنموذجاً فريداً

للمجتمعات العصرية المتناغمة والمترابطة.

وستقوم شركة تساوي بأعمال تنفيذ البنية التحتية

لمشروع قلب الخبر والتي تشمل تهيئة الموقع

و أعمال الطرق و شبكات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي وتصريف

مياه الأمطار وغيرها.

وتأسست شركة تلال العقارية بتحالف يعتبر الأكبر على مستوى السعودية من

مجموعات (العثمان والتميمي و القباني)

الرائدة وذات الإرث العميق حيث توفر موارد 115 شركة و40 ألف موظف و 180 سنة من

الخبرات التراكمية المتنوعة.

وتعمل شركة تساوي المصنفة بالدرجة الأولى من قبل وزارةالشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق رؤية واضحة تتلخص في تقديم أفضل الحلول في

أعمال تطوير البنية التحتية للمشاريع العقارية وفق جودة متقنة و منهجية

مهنية في ‍إدارة المشاريع.