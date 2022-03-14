شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: أسعار المنتجات فى التجزئة تسجل تراجعا ملحوظاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التقرير اليومي لغرفة عمليات المتابعة اليومية للأسواق، وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية قرر نشر تقارير المتابعة لعرض أسعار الجملة بالأسواق والأسعار الاسترشادية لبيع التجزئة والتي تراعي هامش ربح عادل للتاجر وبما لا يضر بمصلحة الأسواق و المستهلكين .

كشفت تقارير غرفة عمليات متابعة الأسواق الجملة و التجزئة باتحاد الغرف التجترية وأسواق الجملة اليوم عن استمرار تراجع أسعار الخضروات عن أسعار أمس ومع ثبات أسعار الفاكهة علي أساس يومي وأستمرار التراجع عن الأسبوع الماضي .

وحول أسعار الخضروات في أسواق الجملة فشهدت الأسواق ثبات سعر الطماطم عند نفس سعر الأمس ويتراوح بين 2.25 و4.25 جنيه، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بينما تراجعت أسعار البصل ليراوح اليوم بين 1.5 و2.75جنيه، الكوسة بين 3 إلى 4 جنيها متراجعة جنيها ونصف عن سعر أمس، وتراجع الفاصوليا بحوالي 10 جنيهات عن سعر أمس وتتراوح اليوم بين 10 إلي 15 جنيها، وثبات اسعار الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 6 إلى 8 جنيهات بتراجع نصف جنيه عن أمس، وثيات نسبي يميل للتراجع في سعر الفلفل الحامي البلدي بين 8 و 10جنيهات، ثبات سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، الخيار الصوب بين 5 إلى 7 جنيهات بتراجع جنيه عن أمس، وثبات سعر الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه.

بينما استقرت أسعار الفاكهة عند أسعار أمس في أسواق الجملة ويسجل البرتقال البلدي ثبات عند اسعار أمس ويتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه مقارنة ب 7 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، والبرتقال السكري 2 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه مقارنة بـ 8 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، واليوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات، والتفاح الأمريكي 19 إلى 23 جنيها مقارنة ب 25 الي 30 خلال الأسبوع الماضي .

وثبات علي أساس يومي لسعر التفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها والبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات والبلح الشامي 8 إلى 18جنيها والبلح البريمي 23 جنيها وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها والبلح البان 13 إلى 23 جنيها.

وثبات سعر الجوافة تسجل 4 إلى 8 جنيهات متراجعة عن الأسعار التي سجلتها الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 9 إلي 12 جنيها والفراولة 7 إلى 9 جنيهات بدلا من 13 جنيها الاسبوع الماضي والكانتلوب 4 إلى 8 جنيهات وتراجع سعر كيلو الموز البلدي لتتراوح بين 5 الي 8 جنيهات عن 9 إلى 10جنيهات خلال الأسبوع الماضي .

وحول أسعار الأسماك والمأكولات البحرية يتراوح سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة بالعبور، بين 26 الي 28 جنيها بتراجع جنيه واحد في الحد الاقصي عن سعر أمس، ويتراوح سعر كيلو البوري بين 45 و60 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها للحجم الصغير والمتوسط بينما تراوح سعر الجمبري الوسط الي الكبير بين 200 الي 350 حسب الحجم.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي، ويتراوح بين 30 40 جنيها بانخفاض كبير عن سعر أمس، استقر سعر السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها علي اساس يومي .

وعن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الإثنين، يصل سعر الكندوز بين 155 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 150- 160 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 140-150جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة، وذلك قبل بدء عروض التخفيضات بمعارض اهلا رمضان الكريم، والتي ستشهد تخفيضات اضافية.

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

وحول أسعار التجزئة والبيع للمستهلكين اصدرت غرفة القاهرة التجارية بيانا تفصيليا للاسعار الاسترشادية يراعي هامش الربح العادل للتاجر وللمستهلك وذلك لحماية المستهلكين من الوقوع تحت غش من يستغلون الظروف الاستثنائية للأسواق في تحقيق ربح شخصى.