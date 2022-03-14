شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 0.8% انخفاضا فى حوادث الحريق بمصر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 14/ 3 / 2022 البيــان الصحفى للتقرير السنوى لحوادث الحـريق فى مصر عام 2021 وكان من أهم مؤشراته ما يلى:

بلــغ عــدد حـوادث الحريق عـــلى مستوى الجمهورية 51533 حادثـة عام 2021، مقابل51963 حادثة عـام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0،8%.

وفقـــًا للحــالة الجنائية يأتى الإهمال فى المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 26400 حـادثة بنسبة 51،2%، يليــه الحــريق العـــارض بعــدد 25037 حـــادثة بنسبة 48،6%، ثــم الحريق العمــد بعــدد 96 حــادثة بنسبــة 0،2%خلال عام 2021.

أهم المسببات الرئيسية للحريق هى النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ - إلخ.. ) بعدد 27356 حادثة بنسبة 53،1%، الماس الكهربائى أو الشرر الاحتكاكى بعدد 10863 حادثة بنسبة 21،1%، الاشتعال الذاتى بعدد 6910 حوادث بنسبة 13،4%، حرائق الغازات بعدد 3237 حادثة بنسبة 6،3%، المواقد والأفران والغلايات بعدد 2959حادثة بنسبة 5،7 %، وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بعدد 208 حادثة بنسبة 0،4% من إجمالى مسببات الحريق.

جاءت الارض الفضاء (القمامة والمخلفات) فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 25510 حوادث بنسبة 49،5%، يليها المبانى السكنية بعدد 15287 حادثة بنسبة 29.7%، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت السياحية بعدد 30 حادثة بنسبة 0،1%.

على مستوى المحافظات تأتى محافظة القاهرة فى المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6132 حادثة بنسبة 11،9%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 7،6%، وفى المرتبــــة الأخــــيرة محـــافظة شمـــال سينـــاء بعدد 76 حادثة وبنسبة 0،1% من إجمالى حوادث الحريق.

على مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 6456 حادثة بنسبة 12،5%، يليـــه شهـــر ابريل بعدد 4999 حادثة بنسبة 9،7% وأخيرًا شهر فبراير بعدد 3134 وبنسبة 6.1% من اجمالى حوادث الحريق.

بلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 252 متوفيا عام2021مقابل199 متوفى عام2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26،6% عن عام 2019، بلغ عدد المصابين 824 مصابا عام 2021 مقابل 878 مصابا عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6،2% عن عام 2020.