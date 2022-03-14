شكرا لقرائتكم خبر عن فلاورد تطلق حملة "تِسلمْ يَدِكْ" بمناسبة يوم الأم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق حملة يوم الأم بعنوان "تِسلمْ يَدِكْ" تهدف إلى شكر الأمهات على الجهود التي بذلنها في تربية أطفالهنّ.

ستمتد الحملة على مدار الأسبوعين قبل يوم الأم على جميع الوسائل الإعلامية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في البلدان التي تعمل الشركة بها، مع إطلاق مجموعة مميزة وحصرية من الباقات والتنسيقات والهدايا المناسبة للأمهات بمختلف اهتماماتهن وأعمارهنّ. ومحتوى مميز على مواقع التواصل الاجتماعي لجعل تجربة شراء الهدايا فريدة من نوعها في هذا اليوم.

وصرّحت فلاورد بأنها من خلال هذه الحملة أرادت أن تسلّط الضوء على أهمية دور الأمهات في تربية الأولاد وتنمية مواهبهم والعناية بهم وتلبية جميع احتياجاتهم، وشكرهنّ على كل الجهود التي يبذلونها لتربية أجيال ناجحة وفعّالة في المجتمع.

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.