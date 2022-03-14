شكرا لقرائتكم خبر عن "التيسير" تحقق صافي أرباح 54 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التيسير العربية عن تحقيق صافي أرباح لعام 2021 بلغت نحو ٥٤ مليون ريال. كما ارتفعت مبيعات الشركة ١١٦% بمبلغ ٥٣٨ مليون ريال عن عام ٢٠٢٠.

وذكرت الشركة أنها سجلت أعلى صافي أرباح لها منذ تأسيس الشركة، نتيجة تنوّع البرامج التمويلية وزيادة الطلب على الحلول التمويلية التي توفرها الشركة، حيث تم التوقيع مع عدد من كبار الموردين في مناطق المملكة في مختلف المجالات كوكلاء السيارات وطرح برنامج التورق وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة التيسير العربية زيد عبدالله اليعيش بأن تطور البنية التقنية للشركة التي قمنا بها منذ مطلع العام 2021 ساهم في التأثير على الأرباح وجعل الشركة تقدم حلولا تمويلية سهلة الوصول مقارنة بمنافسيها مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات ونمو المحفظة التمويلية.

الجدير بالذكر أن شركة التيسير العربية نجحت في تحقيق خطوة مهمة في التحول الرقمي، حيث عملت على أتمتة كثير من العمليات والخدمات، وكذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيق الخاص بالهواتف النقالة الذي يقدم العديد من الخدمات التي تمكّن العميل من متابعة الاتفاقيات وسداد المستحقات وإدارة الخدمات مثل إصدار التفويض وغيرها دون الحاجة لزيارة الفروع، وتفعيل خدمة الرد الآلي عبر الحساب الرسمي لشركة التيسير العربية في واتس آب (Chat bot) لتصبح أول شركة تمويل بالمملكة تقدم هذه الخدمة لعملائها لتسهيل التواصل عبر الرسائل الخاصة والإجابة عن الاستفسارات.

وتمتلك التيسير خطة تطوير واسعة، ناهيك عن القاعدة الكبيرة من العملاء في أنحاء المملكة الذين نخدمهم بفريق عمل متخصص ومتفانٍ، ما يعزز قدرة الشركة على تحقيق نمو مطرد خلال السنوات القادمة؛ مما يعزز رؤية الشركة لتكون أحد أكبر خمس شركات تمويل بالمملكة.