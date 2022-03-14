فاتورة التليفون الأرضي .. المصرية للاتصالات تحصل فاتورة يناير 2022

القاهرة - سامية سيد - تستمر الشركة المصرية للاتصالات فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022 عن فترة استهلاك 3 شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 2021)، حيث انتهت مهلة سداد الفاتورة والتى تم إصدارها منتصف يناير الماضي.

فاتورة التليفون الارضي

فاتورة التليفون الأرضي تصدرها الشركة المصرية للاتصالات وخلال شهر يناير 2022 تم إصدار فاتورة التلفون الأرضي فى 15 يناير 2022، ومنحت العملاء شهر سماح لتحويل الخطوط استقبال تنتهي فى 14 ثم انتهاء فترة السماح فى منتصف مارس.

فاتورة التليفون الارضي

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021، من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.