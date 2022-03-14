شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى اليوم الاثنين 14-3-2022 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الروبل الروسى ارتفاعا ملحوظا بمقدار قرشين أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14-3-2022، حيث سجل سعر الروبل الروسى أمام الجنيه سعر 0.14 جنيه مصرى، مقابل سعره بتداولات أمس كان مسجلا 0.12 جنيه مصرى، وذلك بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية مستهل تعاملات اليوم لتسجل مستويات 1970 دولارا للأونصة الذهب، وذلك مع آمال في تقدم المفاوضات الروسية الأوكرانية، في حين أن هناك إشارات بأن السوق لن يستقر كثيرًا عند الأوضاع الحالية وتشهد أسعار الذهب عالميًا تحركات عدة خلال الساعات القادمة، خاصة بعد توقف التداول للإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:2022-03-07 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.11 جنيه مصري.

2022-03-08 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-09 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.11 جنيه مصري.

2022-03-10 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-11 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-12 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-13 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.