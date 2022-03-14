شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 14-3-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو تباينا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الاثنين 14-3-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.05جنيه للشراء، و17.24 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.05 جنيه للشراء، و17.38 للبيع.

وسجل فى بنك الإسكندرية سجل 17.05 جنيه للشراء، و17.24 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 17.08 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.08 جنيه للشراء.

17.19 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.05 جنيه للشراء.

17.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر17.05 جنيه للشراء.

17.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.05 جنيه للشراء.

17.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة17.07 جنيه للشراء.

17.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.26 جنيه للشراء.

17.52 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.09 جنيه للشراء.

17.40 جنيه للبيع.