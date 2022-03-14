شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: حريصون على تمكين المرأة اقتصادياً لتعزيز مساهمتها في تحقيق النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تعزيز مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستويات معيشة الأسر المصرية، مشيرةً الى حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف رؤية مصر 2030، بهدف دعم دور المرأة واشراكها في خطط التنمية الشاملة.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بالاحتفال الذي نظمته البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة

وقالت الوزيرة ان الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتمكين المرأة المصرية تتضمن تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج تمكين المرأة ودمجها بسوق العمل وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج المؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية الشريك الاستراتيجي للوزارة في برنامج المرأة في التجارة، مشيرةً إلى أهمية هذا المشروع في دعم رائدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية لتعزيز قدراتهن للاندماج في سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادي واجتماعي وسياسي أكثر فعالية.

وأضافت جامع أن الوزارة دعمت مشاركة المرأة الفعالة بمعرض تراثنا الذي أُقيم خلال شهر أكتوبر 2021 والذي افتتحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن المعرض يقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للتوسع والتطوير واستثمار قدرات وطموحات الشباب وخاصة المرأة، والتي تمثل نحو 70% من اجمالي العارضين بالمعرض.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إصدار قرار وزاري مطلع العام الجاري بتشكيل وحدة رئيسية خاصة بالمرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التجارة والصناعة تتولى تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين والعاملات بالوزارة وكذلك المساهمة في حل مشكلات المرأة، إلى جانب تشكيل وحدات فرعية للمرأة بالجهات التابعة للوزارة.

ونوهت جامع إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحصر المرأة بموقع اتخاذ القرار بهدف متابعة وضع المرأة بالمواقع القيادية، مشيرةً إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمشروعات المدرة للدخل والهادفة لمساندة المرأة ومتابعة التمكين الاقتصادي للمرأة ووضعها بمراكز اتخاذ القرار.

وأضافت الوزيرة ان للمرأة المصرية دور بالغ الاهمية في الحفاظ على الطابع التراثي والحرفي خاصة وانها تشغل نسبة 75% من المشروعات متناهية الصغر التي تحصل علي دعم مالي وفني من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي نهاية الاحتفالية شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية، دعماً للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر.