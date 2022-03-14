شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط 4 دولارات للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 3.81 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 108.86 دولار للبرميل في الساعة 0741 بتوقيت جرينتش اليوم.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.85 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 105.48 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود كلا الخامين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط و40 بالمئة تقريبا منذ بداية العام الحالي.