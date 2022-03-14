شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم اليابانية بنسبة ٠.٧ ٪ مع استمرار تراجع النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد تراجعها خلال الأسبوع الماضي، مستفيدة من تراجع الين بما يدعم أداء أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، وتراجع أسعار النفط العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك كانت الأكبر مساهمة في ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية والذي ارتفع بنسبة 7ر0%. وكان سهم شركة طوكيو إلكترون أدفانتست الأكبر مساهمة في ارتفاع مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية والذي ارتفع بنسبة 6ر0%.

يأتي ذلك في حين تراجع سعر الين إلى 118 ين لكل دولار بعد تراجعه بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي.

كان مؤشر نيكي قد تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2ر3% مسجلا أكبر تراجع أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. كما تراجع توبكس في الأسبوع الماضي بنسبة 5ر2% . ويراقب المتعاملون تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا والقرار المنتظر من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وبنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.