شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى البورصة العالمية 1970دولار وهبوط 5جنيهات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية مستهل تعاملات اليوم لتسجل مستويات 1970 دولارا للأونصة الذهب، وذلك مع آمال في تقدم المفاوضات الروسية الأوكرانية، في حين أن هناك إشارات بأن السوق لن يستقر كثيرًا عند الأوضاع الحالية وتشهد أسعار الذهب عالميًا تحركات عدة خلال الساعات القادمة، خاصة بعد توقف التداول للإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد.

تطورات أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف الأسبوع مستويات 900 جنيها للجرام، لأول مرة منذ 21 شهرا وهو أعلى مستوى للأسعار في مصر منذ أغسطس 2020، ثم أخذت الأسعار تتراجع مع انخفاض السعر العالمي للذهب، عقب أن امتص السوق قرارات العقوبات الاقتصادية على روسيا، وهو ما تسبب في نزول سعر أونصة الذهب من 2070 إلى مستويات 1970 دولار، لكن بين السعرين شهدنا تحركات عديدة للذهب فى البورصات العالمية ومن ثم في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 18 يسجل اليوم 755 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 يسجل اليوم 881 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 يسجل اليوم 1006 جنيهات.

الجنيه الذهب في مصر اليوم 7048 جنيها.

ماذا يحدث للذهب؟

وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن الوضع الآن مرتبط بمصير الحرب الروسية الأوكرانية، فالمعادن كانت تشهد طلب مرتفع للغاية الآن فى البورصات العالمية، الأمر الذى ينعكس على الذهب فى السوق المصرى، لكن مع هدوء الأوضاع تتراجع الأسعار مع تراجع الطلب في البورصات العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الذهب تسجل تغيرات مستمرة في السوق المصرى، مع تسارع حركة الذهب في البورصات العالمية، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير في الذهب قد يؤدى إلى تراجع في مبيعات المعدن النفيس مع تراجع القدرات الشرائية للمستهلك نتيجة موجة التضخم الأخرى.