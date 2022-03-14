شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1842 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12859 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4116 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2783 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 185 سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 48025 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 33.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن مصر العليا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بنك كريدي أجريكول مصر، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 166 ألف سهم، 1060 سهم، 4071 سهم، 5 أسهم، 295.4 ألف سهم، 91.6 لف سهم، 120 سهم، 200 ألف سهم، 200 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ارابيا انفستمنتس هولدنج، مصر للفنادق 760.2 ألف سهم، 200 سهم، على التوالي.

أعلنت شركات مصر بني سويف للأسمنت، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، الكابلات الكهربائية المصرية، المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، شراء الأولى عدد 14.8 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.3 مليون سهم، شراء الثانية 400 ألف سهم، شراء الثالثة 277.5 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.44% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 10 آلاف سهم، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 248.6 ألف سهم، بإجمالي نسبة 0.7964%.

في سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم مد أجل تقديم العروض الخاصة بطرح تأجير (الشولاند وحديقة ألعاب الأطفال بحديقة الميرلاند)، عن طريق الممارسة العامة وذلك للاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، حديقة ألعاب أطفال) إلى يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري، بدلًا من 15 مارس الجاري.