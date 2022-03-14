شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفواكه فى الأسوق.. سعر التفاح السوري واللبناني من 12 إلى 18 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الرسمية لسوق العبور استقرار أسعار الفاكهة فى السوق المصري، اليوم الإثنين، وسجل سعر التفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها والبلح السيوى 20 إلى 25 جنيها والبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات والبلح الشامى 6 إلى 18 جنيها والبلح البريمى 24 جنيها وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها والبلح البان 13 إلى 23 جنيها والبلح السودانى 6 إلى 16 جنيها.

ويسجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.5 جنيه والبرتقال السكرى 2 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه، واليوسفى 2.5 إلى 6 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيها، والفتاح الأمريكى 19 إلى 23 جنيها.

الجوافة تسجل 4 إلى 8 جنيهات والفراولة 7 إلى 9 جنيهات والكانتالوب 4 إلى 8 جنيهات والمانجو السودانى 25 إلى 35 جنيها والبطيخ من 8 إلى 10 جنيهات الكيلو، والبرقوق المستورد 22 جنيها والكمثرى 25 جيها والاناناس 35 جنيها والنبق 13 إلى 15 جنيها.

الأسعار المذكورة فى سياق هذه السطور تعبر عن الجملة ويضاف عليها مكاسب التجار وتكاليف النقل لذلك تختلف من منطقة إلى أخري، وفق التكلفة المضافة بحسب كل سوق.