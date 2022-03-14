شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى الأسوانى من 17 لـ25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك فى مصر اليوم الإثنين ليسجل البلطى مقاس 1 سعر تراوح بين 25 إلى 28 جنيها والبلطى مقاس 2 بسعر 21 إلى 24 جنيها، البلطى الأسوانى 17 إلى 37 جنيها، وهى الأصناف الشعبية التى يرتفع الطلب عليها فى الأسواق بصفة عامة.

سعر كيلو الفيلية البلطى بسعر تراوح بين 30 إلى 130 جنيها، قشر البياض 80 إلى 110 جنيهات، بياض أملس بلدى 80 إلى 110 جنيها لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

أسعار السمك المكرونة الخليجى 20 إلى 40 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 60 جنيها والبرانيس 25 إلى 50 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها

كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة تعبر عن سوق الجملة، وليست للمستهلك النهائى حيث يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، لذلك تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.