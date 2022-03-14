شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لحجز المقابر بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز العاشر من رمضان يوم 29 مارس الجارى، كموعد أخير لحجز 234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمساحة (٤٠م٢) تقريباً للمقبرة لقاطني مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان) وذلك بنظام حق الانتفاع.

ويشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصاً معنويا مثل شركة أو مؤسسة، وأن يكون من قاطني إحدى مدن ( العبور - الشروق - العاشر من رمضان )، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج /الزوجة/الأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.