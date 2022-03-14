شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالي الاستثمارات العالمية للتحول للطاقة منخفضة الكربـون 27% × 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك"، ارتفع إجمالى الاستثمارات العالمية فى التحول إلى الطاقة منخفضة الكربـون خلال عام 2021 بنسبة 27 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى حوالى 755 مليار دولار، مقارنة بنحو 264 مليار دولار فقط فى عام 2011، وفقاً لتقرير " اتجاهات الاستثمار فى التحول الطاقوى 2022 " الصادر عن مؤسسة Bloomberg .

وتابع التقرير، تضمن هذا الإجمالى للاستثمار فى مشروعات مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والبنية التحتية للشحن الكهربائى، وإنتاج الهيدروجين، والطاقة النووية، وإعادة التدوير، واحتجاز ثانى أكسيد الكربون وتخزينه – بالإضافة إلى مشتريات المستخدم النهـائى لأجهزة الطاقة منخفضة الكربون، مثل الأنظمة الشمسية الصغيرة والمضخات الحرارية والمركبات عديمة الانبعاثات .

وتابع التقرير، استحوذ قطاع الطاقة المتجددة على الحصة الأكبـر مـن تلـك الاستثمارات بلغت 366 مليـار دولار مرتفعة بنسبة 6.5 % مقارنة بعام 2020، يليه قطاع النقل الكهربائى ( المركبات الكهربائية وما يرتبط بها من بنية تحتية للشحن ) بحصة 273 مليار دولار محققاً النمو الأسرع بنسبة 77 % مع توقع بأن يتجاوز قطاع الطاقة المتجددة خلال عام 2022، ثم قطاع توليد الحرارة من الكهرباء بحصة تصل إلى 53 مليار دولار، وقطاع الطاقة النووية بحصـة بلغت 31 مليار دولار . بينما استحوذت بـاقى القطاعات ( الهيدروجين، تخزين الطاقة، احتجاز الكربون وتخزينـه، المـواد المستدامة ) على حصةبلغت 32 مليار دولار .

وأضاف التقرير، أنه فى هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن قطاع احتجاز الكربون وتخزينه يعد هو القطاع الوحيد الذى لم يشهد زيادة فى الاستثمار خلال عام 2021، حيث انخفض قليلاً ليصل إلى 2.3 مليار دولار.