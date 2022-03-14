شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يناير 2022 .. "الأميك: انخفاض مبيعات الشاحنات بنسبة 22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن مجلس المعلومات سوق السيارات "الأميك" أن مبيعات الشاحنات فى مصر سجلت تراجعًا بنسبة 22%، لتصل إلى 2960 مركبة خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 3795 شاحنة خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2021.

وكشف التقرير أن مبيعات الشاحنات " المجمعة محليًا " قد انخفضت بنسبة 26%، لتسجل 2530 مركبة خلال يناير 2022، مقارنة بتسجيل حوالى 3421 مركبة فى نفس فترة من العام الماضى .

بينما قفزت مبيعات " الشاحنات المستوردة " بمختلف فئاتها بنسبة 15% لتسجل 430 مركبة خلال يناير2022، مقارنة ببيع 374 شاحنة خلال يناير 2021.