شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات ريال قيمة الصفقات العقارية بالشرقية في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية م. حامد بن حمري أن قيمة الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، بلغت 7 مليارات ريال تضمنت أرضا في تاروت تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع بقيمة 4.5 مليار ريال، وصفقة كورنيش الخبر بمساحة مليون و350 ألف متر مربع تقدر قيمتها بمليار و500 ألف ريال إضافة إلى العديد من الصفقات المتفرقة ستتم قريبا بالمنطقة وتقدر قيمتها بمليار و500 ألف ريال.

وأشار ابن حمري إلى أن القطاع العقاري في المنطقة شهد حراكا خلال الفترة الماضية، وتحسنا ملحوظا في التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالعامين الماضيين اللذين تأثر فيهما القطاع نتيجة جائحة كورونا.

وأضاف: إن السوق العقاري بدأ يستقر خاصة في المنطقة الشرقية التي تعد من المناطق المميزة في العقار التجاري والسكني والسياحي، متوقعا أن ينتعش القطاع العقاري في المنطقة الشرقية خلال الـ 5 الأعوام القادمة ما بين 10 % إلى 15 %.

وأوضح ابن حمري أن القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية يتميز بالمساحات والمواقع المناسبة للاستثمار إذ إن الشركات الكبرى تتواجد في المنطقة مثل مشاريع أرامكو وغيرها من الشركات، مشيرا إلى أن القطاع العقاري في المملكة جزء مهم من الفرص الاستثمارية للاقتصاد الوطني، ويعزز من متانته وتنويع مصادر الدخل فيما يدعمه القطاع السياحي والاستثماري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم قطاع النقل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبيرة الخاصة بالبنية التحتية، والتحسن الكبير في النشاط الاقتصادي، خاصة الفترة الحالية بعد تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا، فضلا عن التحسن الأخير في أسعار الطاقة والتطور في القطاع المالي الذي أصبح داعما بصورة كبيرة للقطاع العقاري من خلال التنوع في الاستثمارات عبر الصناديق الاستثمارية في القطاع، أو الاستثمارات من خلال الصناديق العقارية المتداولة ذات الدخل «الريت»، مما ينعش القطاع خلال الفترة المقبلة.