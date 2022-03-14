شكرا لقرائتكم خبر عن بمليار ريال.. «السعودية لإعادة التمويل» توقع اتفاقية لشراء محفظة عقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية تعاون مشترك مع أحد البنوك لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت مليار ريال، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحقيل.

وتعتبر الاتفاقية أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة، وتستهدف استدامة توفير سيولة طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري السكني وتعزيز إدارة المخاطر المحتملة للتمويل العقاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الشركة المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 -، والمتمثلة في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70% بحلول 2030، من خلال دعم سوق التمويل العقاري والجهات التمويلية لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة، ولزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.