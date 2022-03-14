شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دولة في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للدواجن بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك 150 شركة من 30 دولة في فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن الذي يقام تحت شعار «المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي»، في الفترة من 14- 16 مارس الحالي، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعد المعرض الأول المتخصص في قطاع الدواجن على مستوى الشرق الأوسط للتبادل التجاري والعلمي بين الموردين الدوليين والمستثمرين المحليين في مختلف قطاعات صناعة الدواجن، تزامنا مع المعرض وبتنظيم من فرع الجمعية العالمية لعلوم الدواجن بالمملكة، يقام مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدواجن تحت شعار «إنتاج الدواجن في البيئات الحارة»، الذي يشارك فيه أكثر من 60 متحدثا وخبيرا دوليا من أكثر من 11 دولة، يقدمون فيها 66 بحثا علميا وورشة عمل.

ويهدف المعرض إلى تشكيل منصة أعمال مثالية تتيح للمشاركين من عارضين وزوار ومستثمرين الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية والتبادل العلمي والتجاري، وعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والمنتجات التي تعزز من استدامة ونمو قطاع الدواجن الذي يسهم بدوره في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين سلاسل الإمداد لهذه الصناعة.

وتنتج المملكة ما يزيد على 995 ألف طن من الدجاج اللاحم، و406 آلاف طن من بيض المائدة سنويا، وتعد المملكة أكبر دول الخليج من حيث المساحة وتعداد السكان، وتعد اللاعب المتنامي في تربية الدواجن في الشرق الأوسط، فيما تستثمر بكثافة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية في إنتاج الدواجن واستجابة للطلب المتزايد على الدواجن ومنتجاتها.

وتشجيعا للاستثمار تقدم الوزارة وصندوق التنمية الزراعية تمويلا ودعما منقطع النظير لتنمية قطاع الدواجن والتوسع في الإنتاج المحلي بتمويل يصل إلى 70% من رؤوس الأموال في المشاريع ذات التقنية الحديثة، التي تشمل قطاع الدواجن، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من البيض 116% خلال عام 2020، و65% من لحوم الدواجن في المملكة.