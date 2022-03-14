شكرا لقرائتكم خبر عن «دار وإعمار» تتوصل إلى سلسلة اتفاقيات تعاون مع 5 جهات تمويلية خلال مشاركتها في معرض «ريستاتكس العقاري 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصلت شركة «دار وإعمار» للاستثمار والتطوير العقاري إلى سلسلة من اتفاقيات التعاون مع خمس جهات مالية محلية، تقضي بتقديم عروض تمويلية وتحفيزية للعملاء الراغبين بامتلاك وحدات سكنية من خلال المشاريع، التي تعمل «دار وإعمار» على تطويرها تحت مظلة برنامج «سكني» ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الشركة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والوطنية للإسكان NHC.

جاء ذلك على هامش مشاركة «دار وإعمار» في معرض «ريستاتكس الرياض العقاري 2022»، الذي احتضن أعمال مركز الرياض للمؤتمرات خلال الفترة من 1 - 4 مارس الجاري تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وتم خلاله تتويج «دار وإعمار» بجائزة «المطور العقاري الأفضل لعام 2021» تقديرا لجهد الشركة المتميز في تطوير مشروعها السكني «سرايا النرجس»، الذي تعمل على إنشائه شمال طريق الملك سلمان وعلى طريق أبو بكر شمال مدينة الرياض.

وأبرمت «دار وإعمار» اتفاقيات تعاون مع كل من مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي وبنك البلاد وبنك ساب. وقال الرئيس الإقليمي لقسم المبيعات منصور الجفيلي: إن هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز القدرة الشرائية لعملاء الشركة لتمكينهم من تملك الوحدات السكنية في مشاريعها، التي تعمل على تطويرها عبر كل من مشروع «سرايا النرجس» و«سرايا الجوان» في شمال مدينة الرياض، إلى جانب المشاريع السكنية المستقبلية، من خلال ما تقدمه من مزايا تحفيزية وتشجيعية تمويلية إضافية وحصرية لعملاء الشركاء من قبل الجهات التمويلية المشاركة.

وأعرب الجفيلي عن اعتزاز «دار وإعمار» بالتوصل إلى هذه الاتفاقيات، التي تمثل خطوة إضافية على طريق تمتين أواصر التعاون بين شركاء النجاح لمشاريع برنامج «سكني» من مطورين عقاريين وجهات تمويلية.