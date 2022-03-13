شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع قياسي.. تراجع أسعار البنزين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت اليوم الأحد أسعار التجزئة للبنزين، لليوم الثاني على التوالي، إلى 4.325 دولار للجالون دون المستوى القياسي البالغ 4.331 دولار الذي سجلته يوم الجمعة، وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير في اضطراب أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود الباهظة على سائقي السيارات الذين تضرروا أيضا من ارتفاع معدلات التضخم.