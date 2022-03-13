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شكرا لقرائتكم خبر عن معبد الأقصر وطريق الكباش يستضيفان المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويشارك في هذه المسابقة 65 دولة حول العالم، وقد انطلقت فعالياتها وبدأت المتسابقات في الوفود من دولهم إلى مصر تدريجياً بدءاً من يوم ٦ مارس الماضي على مطار القاهرة، ثم قاموا بجولة بمدينة الغردقة زاروا خلالها العديد من المناطق والمنتجعات السياحية.
و من المقرر أن تقوم المتسابقات خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية في مدينة القاهرة.
وأوضحت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن الهيئة قامت بالمشاركة أيضاً في تقديم تسهيلات في استقبال المتسابقات والضيوف المشاركات بالمسابقة بمطاري القاهرة والأقصر، كما وزعت عليهم المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري ومنتجاته المختلفة والمتنوعة.
وتأتي رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات والأحداث التي تُقام في المدن السياحية المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري.