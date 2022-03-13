أم القرى للتنمية تحصد جائزة مكة للتميز عن «وجهة مسار»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت شركة أم القرى للتنمية والإعمار جائزة مكة للتميز بدورتها الثالثة عشرة في فرع التميز الاقتصادي، عن «وجهة مسار»، بما يعكس أهمية الوجهة اقتصاديا، وتحقيقها أبرز مقومات التميز في التصميم والتنفيذ والرؤية المستقبلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله كامل أن فوز «وجهة مسار» بالجائزة يعكس تبني الشركة أحدث استراتيجيات صناعة الوجهات باحترافية عالية، كما يعكس امتياز الوجهة بدءا من تصميمها القائم على بنية تحتية تدعم المنظومة الاستثمارية للمئة عام القادمة، مرورا ببيئتها المتكاملة وانتهاء بحلولها المميزة التي تقدمها لسكان مكة وزائريها، فضلا عما تقدمه لكل من يستثمر في هذه البيئة المكية الفريدة.

وأبان أن جائزة مكة للتميز، بفروعها التسعة، تعمل على تشجيع العمل المميز، كما تسعى لتوظيف التقنيات الحديثة في التطوير، ارتقاء بمستوى الأداء والجودة وتنمية وتطويرا للموارد البشرية بالمنطقة.

وأشار إلى أن «مسار» تعد وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية ستشكل عند انتهائها بمشيئة الله تعالى معلما حضاريا في مكة المكرمة، يسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، ويقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عدد من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل من أم القرى وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.