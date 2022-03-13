13 نشاط مياه تتطلب الحصول على رخصة

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وأوضح المنظم من خلال حملته أن أنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي التي تتطلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط، تتمثل في (نشاط إنتاج المياه المحلاة ونشاط إنتاج المياه المنقاة، ونشاط نقل المياه المحلاة والمنقاة، وكذلك نشاط الخزن الاستراتيجي للمياه، ونشاط توزيع المياه المحلاة والمنقاة وبيعها بالتجزئة، إضافة إلى نشاط تجميع مياه الصرف الصحي، ونشاط معالجة مياه الصرف الصحي، ونشاط نقل وتوزيع المياه المعالجة وبيعها بالتجزئة، ونشاط المتاجرة بالمياه، وأخيرا أنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاص منظم المياه).
وأكد المنظم أنه الجهة المسؤولة عن إصدار الرخص في أنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، ماعدا أنشطة الإنتاج المزدوج، ويمكن لمقدمي الخدمة التواصل وتقديم الطلبات عبر موقعه الالكتروني WR.GOV.SA أو عبر البريد الالكتروني الخاص بإصدار الرخص: LCMWR.GOV.SA.
يذكر أن إحدى مهام منظم المياه هي متابعة أداء المرخص لهم للسعي على أن تكون إمدادات المياه بشكل آمن وبموثوقية تحقق الجودة، ولحصول كل مستهلك على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.
13 نشاطا:
- إنتاج المياه المحلاة
- إنتاج المياه المنقاة
- نقل المياه المحلاة
- نقل المياه المنقاة
- الخزن الاستراتيجي للمياه
- بيع المياه المحلاة بالتجزئة
- بيع المياه المنقاة بالتجزئة
- تجميع مياه الصرف الصحي
- معالجة مياه الصرف الصحي
- نقل المياه المعالجة بالتجزئة
- بيع المياه المعالجة بالتجزئة
- المتاجرة بالمياه
- المشتري الرئيس
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