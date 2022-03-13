شكرا لقرائتكم خبر 150 شركة متخصصة من 30 دولة في معرض الشرق الأوسط للدواجن بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك في المعرض الأول المتخصص في قطاع الدواجن على مستوى الشرق الأوسط للتبادل التجاري والعلمي بين الموردين الدوليين والمستثمرين المحليين 150 شركة من 30 دولة في مختلف قطاعات صناعة الدواجن.

وتنطلق فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن تحت شعار «المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي» اليوم وتستمر حتى 16 مارس الجاري، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبالتزامن مع المعرض وبتنظيم من فرع الجمعية العالمية لعلوم الدواجن بالمملكة، يقام مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدواجن تحت شعار «إنتاج الدواجن في البيئات الحارة» الذي يشارك فيه أكثر من 60 متحدثا وخبيرا دولي من أكثر من 11 دولة يقدمون فيها 66 بحثا علميا وورشة عمل.

ويهدف المعرض إلى تشكيل منصة أعمال مثالية تتيح للمشاركين من عارضين وزوار ومستثمرين الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية والتبادل العلمي والتجاري وعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والمنتجات التي تعزز من استدامة ونمو قطاع الدواجن الذي يسهم بدوره في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين سلاسل الإمداد لهذه الصناعة.

وتنتج المملكة مايزيد عن 995 ألف طن من الدجاج اللاحم، و406 آلاف طن من بيض المائدة سنويا، حيث تعد المملكة أكبر دول الخليج من حيث المساحة وتعداد السكان، وتعد اللاعب المتنامي في تربية الدواجن في الشرق الأوسط، حيث تستثمر بكثافة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية في إنتاج الدواجن واستجابة للطلب المتزايد على الدواجن ومنتجاتها.

وتشجيعا للاستثمار تقدم الوزارة وصندوق التنمية الزراعية تمويلا ودعم منقطع النظير لتنمية قطاع الدواجن والتوسع في الإنتاج المحلي بتمويل يصل إلى 70% من رؤوس الأموال في المشاريع ذات التقنية الحديثة التي تشمل قطاع الدواجن، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من البيض 116% خلال عام 2020، و65% من لحوم الدواجن في المملكة.

إنتاج المملكة:

995 ألف طن من الدجاج اللاحم سنويا

406 آلاف طن من بيض المائدة سنويا

معدل الاكتفاء الذاتي:

116 % من البيض

65 % من لحوم الدواجن