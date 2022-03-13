شكرا لقرائتكم خبر نمو أرباح عِلم 85% إلى 567 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة عِلم نموا في صافي الأرباح لعام 2021 بلغت نسبته 84.69%.

وأظهرت بيانات الشركة على موقع تداول أن صافي الربح بلغ 567 مليون ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 307 ملايين ريال خلال 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة التي بدأ التداول على أسهمها الشهر الماضي في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 55% إلى 3.828 مليارات ريال، مقابل 2.466 مليار ريال خلال 2020.

وأرجعت الشركة الزيادة في الإيرادات إلى الارتفاع في إيرادات كل من قطاع الحلول الرقمية بنسبة 21.7%، وقطاع حلول إسناد الأعمال بنسبة 150.6% وقطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 4.2%.

وبلغ الربح التشغيلي 615 مليون ريال مقابل 356 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2020 بنمو 73%. فيما بلغ إجمالي الربح 1.19 مليار ريال مقابل 837 مليون ريال بزيادة 43%. وبلغت ربحية السهم 7.09 ريالات مقابل 3.83 ريالات خلال الفترة المماثلة.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2021م ما قيمته 730 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 467 مليون ريال لعام 2020 بزيادة نسبتها 56.3%.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 20.7% (99 مليون ريال)، نتيجة للارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 19 مليون ريال، وارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 55 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 22 مليون ريال، وارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 4 ملايين ريال.

يذكر أنه أعيد تصنيف بعض أرقام سنة المقارنة لتتفق مع عرض الفترة الحالية للقوائم المالية الموحدة. والذي لم يكن له تأثير على نتائج سنة المقارنة.

أبرز نتائج شركة علم:

