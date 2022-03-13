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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعية الاقتصاد السعودية نظمت بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، ورشة عمل بعنوان «تمكين المرأة في المراكز القيادية»، بمشاركة رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف وعدد من المتحدثين والخبراء والأكاديميين الذين ناقشوا موضوعات ذات العلاقة في جلسات حوارية مشتركة، في بالرياض. وتضمنت جلسة «مساهمة المرأة في سوق العمل» التعريف بمنصة المرصد الوطني للعمل إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية الحالية والتي تقوم بتوفير التحليلات والبيانات المتعلقة بالتغيرات في سوق العمل السعودي مستهدفة توطين القوى العاملة المحلية ورفع كفاءتها بالإضافة إلى إنشاء شبكة مع الجهات البحثية والخبراء ذوي الاختصاص إقليميا وعالميا. كما تطرقت جلسة «دور المرأة القيادي» أهمية تطلعات المرأة السعودية في ريادة الأعمال ومدى مساهمتها. وتناولت جلسة «المرأة السعودية والعالمية» ثبات المرأة السعودية وتأثير تواجدها كعنصر قوي وعطاء متواصل في مجال الذكاء الاصطناعي وقطاع تقنية المعلومات والحاسب داخل المملكة وخارجها.

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