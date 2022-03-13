هيئتا العقار والمنافسة تبحثان مكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على القطاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث اجتماع عقدته الهيئة العامة للعقار أمس مع المسؤولين في الهيئة العامة للمنافسة تعزيز وتشجيع مناخ المنافسة العادلة في القطاع العقاري وحمايتها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على القطاع.

وناقش الاجتماع الذي يأتي امتدادا للعمل المشترك بين الهيئتين، نشر ثقافة المنافسة العادلة وتشجيعها في الأسواق وتعريف المجتمع وقطاع الأعمال بقواعد المنافسة، والإنفاذ الفعال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والتفعيل المشترك لورش العمل للتعريف بنظام المنافسة وتبادل الخدمات الاستشارية ومشاركة البيانات والسياسات والبرامج ودعم الدراسات السوقية.

وزار المسؤولون في الهيئة العامة للمنافسة، مركز خدمة الشركاء بالهيئة واطلعوا على الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين من منظومة الهيئة التي تشمل: المركز السعودي للتحكيم العقاري، وجمعية ملاك وفرز الوحدات العقارية، ومنصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمة عقاري، وتصنيف منشآت الوساطة العقارية، والدورات التدريبية التي يقدمها المعهد العقاري السعودي. وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال العمل المشترك والتكامل مع الجهات الحكومية إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

أهداف الاجتماع:

