شكرا لقرائتكم خبر غرفة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة نجران تنظم بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم ورشة عمل للتعريف بمنتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية. وأوضحت الغرفة في بيان لها أن ورشة العمل تستهدف الرجال والنساء، وذلك بمقر كلية المجتمع بمحافظة حبونا. وأشارت إلى أن الورشة تتناول التعريف بالمنتجات التي يقدمها البنك لقطاع الأعمال، والقطاع الثالث، والعمل الحر، والتعريف بمنتجات الأسر المنتجة.

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.